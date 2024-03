Carta d’identità elettronica: nel week-end l’Open-day nei Municipi II, VIII, IX, XII, XIV e XV, negli ex Pit, ed in via Petroselli

Gli Open Day dedicati alla carta d’identità elettronica proseguono anche il prossimo fine settimana con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei Municipi II, VIII, IX, XII, XIV e XV nella giornata di sabato 9 marzo e degli ex Punti Informativi Turistici del centro che, insieme al nuovo punto di rilascio di via Petroselli 52, saranno attivi anche domenica 10.

Per poter richiedere la carta d’identità in occasione degli Open Day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire da venerdì 8 marzo, dalle ore 9 fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/ ).

“Non si ferma il lavoro dell’Amministrazione per ridurre i tempi di rilascio delle CIE e migliorare le opportunità di accesso al servizio. Solo nel prossimo fine settimana saranno oltre 800 le carte d’identità di cui si potrà fare richiesta con un solo giorno di attesa, previa prenotazione il venerdì precedente. Un sentito ringraziamento per la collaborazione va a tutti coloro che ogni weekend si impegnano per garantire con continuità le aperture straordinarie a partire dai Municipi” ha commentato Andrea Catarci, assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti.

Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

Orari ed indirizzi dei Municipi e degli ex Pit coinvolti

Municipio II: la sede di Via Dire Daua 11 sarà aperta sabato 9 marzo dalle ore 8.30 alle ore 13.00

Municipio VIII: la sede di Via Benedetto Croce 50 sarà aperta sabato 9 marzo marzo dalle 8.30 alle 15.30

Municipio IX: la sede di Viale Ignazio Silone, Primo Ponte sarà aperta sabato 9 marzo dalle ore 8.30 alle ore 16.30

Municipio XII: la sede di Via Fabiola 14 sarà aperta sabato 9 marzo dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Municipio XIV: la sede di Piazza S.Maria della Pietà 5 sarà aperta sabato 9 marzo dalle ore 9.00 alle ore 14.00

Municipio XV: la sede di Via Flaminia 872 sarà aperta sabato 9 marzo dalle ore 8.30 alle ore 15.00

Giorni ed orari di apertura degli ex Pit

Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino, Piazza delle Cinque Lune e Via Petroselli 52: sabato 9 marzo 8.30-16.30, domenica 10 marzo 8.30-12.30.

Max