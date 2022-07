Carta d’identità elettronica, nuovi Open Day: le date

Evitare tempi di attesi lunghissimi e, se si è fortunati, anche la fila. Continuano gli Open Day organizzati dal Comune di Roma dedicati alla carta d’identità elettronica. L’iniziativa va avanti da mesi e sta riscuotendo molto successo: i romani, nei giorni prestabiliti, possono infatti recarsi nei punti prestabiliti per ritirare la propria carta d’identità elettronica.

Sabato 23 luglio –a fa sapere il Comune – aperture straordinarie degli uffici anagrafici del Municipio XII, in via Fabiola 14. Come di consueto, aperti anche gli ex Pit di piazza di Santa Maria Maggiore, piazza delle Cinque Lune e piazza Sonnino.

Domenica 24 luglio, invece, saranno operativi i tre chioschi di Piazza di Santa Maria Maggiore, Piazza delle Cinque Lune e Piazza Sonnino, dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Per fare richiesta della carta d’identità elettronica nelle aperture straordinarie del fine settimana è obbligatorio prenotare l’appuntamento a partire dalle ore 9 di domani, venerdì 22 luglio, fino ad esaurimento delle disponibilità.

