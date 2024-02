Casiraghi (Arval): “2023 anno di crescita, struttura ed efficientamento processi”

(Adnkronos) – “Considerando la complessità che ha caratterizzato il mercato in questi ultimi dodici mesi, chiudiamo un anno globalmente positivo. Il 2023 per noi è stato un anno positivo non solo in termini di crescita ma anche di struttura e di efficientamento dei processi. Abbiamo puntato su questi elementi per partire più forti e consapevoli nel 2024 e per portare avanti la nostra crescita sostenibile in ambito di flotta, di proposizione commerciale, di prodotti e di servizi innovativi e digitali”. Lo ha detto Dario Casiraghi, direttore generale di Arval Italia, a margine dell’evento stampa ‘Arval media day: risultati, connessioni e percorsi di mobilità’, svoltosi presso la ‘Torre Diamante’, sede milanese di Bnp Paribas. I risultati del 2023 di Arval Italia, società specializzata in noleggio auto e soluzioni di mobilità e parte del gruppo bancario BNP Paribas, vedono una marcata crescita delle immatricolazioni rispetto all’anno precedente (+40%), con quasi 80mila veicoli immatricolati in dodici mesi, e un aumento consistente anche della flotta noleggiata (+6,9%) nel confronto annuo, raggiungendo quota 264.740 veicoli noleggiati al 31 dicembre 2023.

La visione di Arval Italia per il presente e il futuro segue tre direttrici fondamentali: transizione energetica, partnership e prossimità territoriale. Quest’ultimo elemento, in particolare, è fondamentale per Arval, come spiega Casiraghi: “Abbiamo un approccio multidimensionale in termine distributivo, che ci vede presenti su diversi segmenti di vendita. Per noi è molto importante essere vicini al cliente finale, soprattutto nei segmenti retail, ed è per questo che la territorialità per noi è chiave”. Grazie alla vicinanza sul territorio si può “trovare il giusto modo di approcciare il cliente, la giusta maniera di interagire laddove il cliente è presente – aggiunge il direttore generale di Arval Italia – Per questo abbiamo dei canali indiretti che ci permettono, oltre alle partnership, di avere questa presenza diffusa su tutto il territorio italiano”.

“Il tema dei white label per noi è una leva di crescita – prosegue Casiraghi – Ad oggi abbiamo sette white label attivi. Lavoriamo con le case automobilistiche affinché si possa creare una soluzione di prossimità e un valore riconosciuto dal cliente finale nella connessione tra casa automobilistica e società di noleggio, in questo caso Arval, nel dare una proposizione di mobilità sostenibile e dei prodotti che possono essere fruibili e facilmente accessibili da clienti di questi brand”, conclude.