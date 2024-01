Caso Emanuela Orlandi, fratello lancia manifestazione per il 13 gennaio

(Adnkronos) – Una manifestazione, il 13 gennaio alle ore 15.30 in piazza Cavour a Roma, per continuare a chiedere verità e giustizia per Emanuela Orlandi, la cittadina vaticana scomparsa il 22 giugno 1983, e tenere alta l’attenzione sul caso anche in attesa che inizi a lavorare la Commissione parlamentare di inchiesta approvata dal parlamento ma ancora non costituita. “Più saremo e più forte sarà il messaggio a chi vuole continuare ad occultare la verità”, scrive in un post su Fb Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, lanciando l’iniziativa.

“Dobbiamo dare una risposta forte al silenzio che da dopo l’estate sta avvolgendo questa storia – aveva scritto Pietro Orlandi nei giorni scorsi annunciando l’intenzione di organizzare la manifestazione -. Stanno cercando di far dimenticare, di abbassare l’attenzione e per questo serve una forte presenza alla manifestazione. Devono capire tutti, Vaticano, procura, politica, media, che la sete di giustizia non si può silenziare”.