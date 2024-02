Cdp, al tavolo con Regioni e Finanziarie regionali per sviluppo sostenibile

(Adnkronos) – Cassa Depositi e Prestiti, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e Finanziarie regionali tornano a incontrarsi per rafforzare il dialogo sull’offerta di strumenti e prodotti che Cdp dedica allo sviluppo sostenibile del territorio. Oltre 100 rappresentanti del sistema regionale sono intervenuti ai tavoli di confronto organizzati presso la sede di Cassa Depositi e Prestiti a Roma. Un evento che pone al centro le comunità locali, come era accaduto nel 2022, con l’obiettivo di elaborare soluzioni che consentano di gestire nella maniera più efficiente le risorse messe a disposizione di enti pubblici, imprese e infrastrutture.

La giornata ha visto la partecipazione per Cassa Depositi e Prestiti del Presidente, Giovanni Gorno Tempini, e dell’Amministratore Delegato, Dario Scannapieco. Ha preso parte all’evento anche Paolo Calvano, in qualità di rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel Consiglio di Amministrazione di Cdp. Per l’Associazione Nazionale delle Finanziarie Regionali (Anfir) è intervenuto il Presidente, Michele Vietti.

L’incontro è stato l’occasione per fare il punto sui risultati frutto delle sinergie fra Cassa Depositi e Prestiti, Istituzioni locali e forze economiche del territorio. Guardando al triennio 2021-2023, nel complesso CDP ha portato a termine iniziative per quasi 10 miliardi di euro. A favore di Regioni, Province Autonome, Società partecipate dalle Regioni e programmi dedicati alle imprese in collaborazione con le Finanziarie regionali sono stati mobiliati direttamente 2,5 miliardi, di cui 1 miliardo è stato destinato allo sviluppo delle infrastrutture in particolare nei settori delle reti di trasporto, della mobilità sostenibile e delle energie rinnovabili.

A questi si aggiungono le operazioni di rifinanziamento di debiti pregressi delle Regioni con il Ministero dell’Economia e delle Finanze che, tra il 2021 e il 2022, hanno raggiunto un ammontare complessivo pari a 7,3 miliardi, generando risparmi per 1,8 miliardi. Inoltre, in sinergia con le Finanziarie regionali CDP ha promosso strumenti innovativi di sostegno finanziario, come i Basket Bond, volti a facilitare l’accesso al credito delle Piccole e medie imprese locali: dal loro avvio, i Basket Bond Regionali, che beneficiano di garanzia pubblica, hanno portato a finanziare 123 Pmi, attivando in totale risorse per oltre 335 milioni di euro.

Nel dettaglio, si sono tenuti quattro distinti tavoli di lavoro, dedicati alle iniziative che possono essere messe in campo per lo sviluppo del territorio, del tessuto imprenditoriale, del patrimonio immobiliare e del sistema sanitario nazionale. Ai diversi incontri hanno partecipato rappresentanti delle Regioni, in particolare Assessori, Direttori Generali e Capi di Gabinetto di Presidenza, oltre ad esponenti di ANFIR e altri stakeholder territoriali. All’appuntamento seguiranno webinar di approfondimento settoriali e locali.