Celebrity Hunted, cos’è il reality show a cui parteciperà Totti

Il futuro di Totti sarà nel calcio, lo ha affermato lui stesso in una recente intervista. L’ex capitano della Roma sta valutando le numerose richieste dopo l’addio alla società giallorossa. Nel frattempo però il ‘Pupone’ sta sperimentando il nuovo ruolo di re della televisione.

Dopo il cameo come ‘San pupone da Porta Metronia’ nella serie tv Romolo + Giuly 2’, in cui Totti interpreta un santo, l’ex calciatore parteciperà infatti anche all’edizione italiana di Celebrity Hunted, un prodotto inglese da cui Amazon (produttore del programma) attingerà a piene mani per poi portare il prodotto sul proprio canale tematico.

Cos’è Celebrity Hunted

A rivelare la partecipazione di Totti al programma è il settimanale Chi, che rivela che in attesa della sitcom Casa Totti’, l’ex capitano abbia accettato l’offerta (ricca) avanzata da Amazon per entrare a far parte del cast di Celebrity Hunted.

Il programma, molto famoso all’estero, mette in mostra un gruppo di vip che diventano dei fuggitivi e che dovranno far perdere le proprie tracce ad un gruppo di inseguitori formati da ex poliziotti e addetti ai lavori. Il tutto entro un limite di tempo prestabilito e con l’ausilio di un kit di sopravvivenza ed una carta di credito con pochi soldi.

I fuggitivi potranno inoltre avvalersi dell’aiuto di amici e sconosciuti per scappare dagli inseguitori che gli staranno alle calcagna per tutta la durata del programma. Vedremo quindi un Totti in versione inedita cercare soluzioni per depistare gli avversari piuttosto che superarli in dribbling. Tutto prima di conoscere il suo vero futuro. Legato al calcio questa volta.