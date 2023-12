Cher chiede la tutela legale dei beni di suo figlio Elijah Blue Allman

Cher ha chiesto la tutela legale dei beni di suo figlio, Elijah Blue Allman. Ha problemi di abuso di droghe e mentali. People riferisce che, secondo gli atti che sono stati depositati presso un Tribunale di Los Angeles, il figlio di Cher e di Gregg Allman, 47 anni, non è in grado di gestire le sue risorse finanziarie.

Lei cantante e attrice, sta cercando di aiutare il figlio attraverso un ricovero in un centro di recupero. “Sono una madre – scrive il magazine citando Cher – è il mio compito, in un modo o nell’altro, di cercare di aiutare i miei figli. Si fa di tutto per loro”.

