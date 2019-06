Chi è Federica Lepanto: dal gf a Temptation Island

Prima la vittoria al Grande Fratello nell’edizione 14, poi di nuovo alla ribalta come tentatrice a Temptation Island. Federica Lepanto sarà una delle protagoniste del programma estivo di Mediaset, entrata nel cast dell’edizione 2019.

Chi è Federica Lepanto: età, peso, altezza, fidanzato della tentatrice oggi a Temptation Island 2019

La mora Federica Lepanto, un fisico mozzafiato unito ad un carattere forte, è nata nel 1993 a Salerno. Da sempre di mentalità indipendente, dopo la maturità è andata a vivere da sola a Roma.

Nella capitale ha lavorato come ragazza immagine, mentre a Bologna ha conseguito la Laurea in scienze Infermieristiche.

Federica Lepanto ha vinto il Gf 14, e nella casa ha avuto una relazione con Alessandro Calabrese, anche se lui in seguito è tornato fra le braccia della ex. Nel 2016 invece una liaison con l’attore Gianfilippo Lavuri, finita dopo un anno di convivenza.

Federica non va d’accordissimo con i genitori mentre è molto legata alla sorella. Attualmente non è fidanzata, dopo la lunga storia con Cristian prima del suo imperdonabile tradimento. Chissà che qualcosa non possa cambiare in amore, adesso, con Temptation Island 2019.