Chi è Riccardo Guarnieri, lasciato da Ida a Uomini e Donne Over

Addii e colpi di scena nella puntata di Uomini e Donne di oggi martedì 22 ottobre. Da quanto si apprende dalle anticipazioni rivelate dai sito il Vicolo delle news, infatti, nella trasmissione condotta da Maria De Filippi scoppierà il caso Riccardo Guarnieri, che dopo aver dedicato una lettera alla sua amata Ida Planato riceverà una doccia gelata.

Durante la puntata del trono over di oggi, infatti, Ida deciderà di troncare del tutto con Riccardo Guarnieri, ex storico con cui ha condiviso anche l’esperienza a Temptation Island. La decisione della donna porterà ad un consistente consenso da parte degli opinionisti. Di contro Riccardo resterà interdetto da tale scelta.

Chi è Riccardo Guarnieri: età, lavoro e vita privata

Riccardo dopo preso male la scelta di Ida è tornato suoi suoi passi consegnando all’ex un mazzo di fiori prima di congedarsi, questa volta, forse, definitivamente. I due, dopo essersi conosciuti proprio a Uomini e Donne, si sono messi alla prova anche a Temptation Island, avventura che aveva messo a nudo la coppia di fronte alle loro difficoltà, palesatesi nei mesi successivi e che avevano poi portato alla rottura.

Ma chi è Riccardo Guarnieri, l’uomo lasciato da Ida? Riccardo è nato a Statte, in provincia di Taranto, e ha 39 anni. Impiegato nella vita, cultore del mangiare bene e del vivere sano nel tempo libero. Riccardo, che è altri 184 centimetri e pesa 78 chili, ama infatti curare il proprio aspetto fisico come si può notare dai suoi muscoli scolpiti. Passa molte ore in palestra e cerca una donna altrettanto attraente. L’aveva trovata in Ida, orala storia sembra finita definitivamente.