Chiara Biasi: “Io per 80.000 euro nemmeno mi alzo dal letto”. L’influencer replica alle critiche su Instagram

Nel corso della puntata di ieri del programma di Italia 1 “Le Iene Show” è andato in onda un servizio dedicato a Chiara Biasi, nota influencer italiana con oltre 2,4 milioni di follower su Instagram. Nel corso dello scherzo realizzato dalla iena Sebastian Gazzarrini un’affermazione della top influencer ha creato scalpore tra gli spettatori: “Io per 80 mila euro manco mi alzo al mattino e mi pettino i capelli!”, una frase che sta scatenando numerose polemiche sui social network e non solo.

L’hashtag #ChiaraBiasi è subito entrato in tendenza su Twitter ed anche in questi minuti centinaia di utenti stanno commentando le affermazioni della giovane influencer, indignati dalla sua affermazione: “Questo è uno schiaffo a gente che si alza alle 3 di notte per andare a lavorare e portare a casa 1000€ stentate, in molti casi anche di meno. Vergognoso” scrive su Twitter una ragazza, o ancora, “Ecco il peso che danno ai soldi questi soggetti. Milioni di persone in Italia vivono nella disperazione e c’è chi non si alza e pettina per 80.000 euro. Defollow di massa e vediamo come impari a pulire i ce**i per sopravvivere #LeIene #chiarabiasi” riporta il tweet di un altro utente.

I commenti contro l’affermazione della modella sono migliaia: “Io fossi in voi, una come @chiarabiasi smetterei di seguirla. Le parole sono importanti, specialmente se te la tiri da #influencer (magari una bella donazione per il Natale dei poveri sarebbe un bel gesto)” replica un ragazzo sul social network di micro blogging.

Chiara Biasi risponde alle critiche su Instagram

Attraverso Instagram la bella influencer Chiara Biasi ha risposto alle numerose critiche che in queste ore stanno giungendo sul suo profilo in seguito all’affermazione andata in onda al servizio di ieri sera a Le Iene: “Ragazzi state molto sereni per cortesia che mai sputerei sul denaro anche perché lavoro e mi mantengo da dieci anni”. Quello che intendevo io è che per quella cifra non sarei mai voluta diventare famosa per stare seduta su un water appesa al Duomo o per volare su un assorbente. È come se facessero gioco sul ti diamo 100 euro per mangiare una cacca. Ma anche no grazie!”.