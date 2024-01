Chiara Ferragni altro crollo su Instagram: oltre 30mila follower in meno in una settimana

(Adnkronos) – Nella vita reale è stata appena iscritta nel registro degli indagati con l’accusa di truffa aggravata per il caso del pandoro Balocco. In quella virtuale, l’influencer Chiara Ferragni sta registrando un pesante crollo di popolarità che sui social si traduce inevitabilmente in perdita di follower.

Anche nell’ultima settimana Ferragni ha perso oltre 32mila follower su Instagram, una media di più di 5mila e trecento al giorno, secondo il sito notjustanalytics.com (attualmente sono oltre 29 milioni e 500mila i follower dell’influencer). Una debacle che indirettamente colpisce anche suo marito Fedez: il profilo del rapper su Instagram registra oltre -12mila (attualmente sono oltre 14 milioni e 770mila i follower che seguono l’artista).

Dopo la bufera per il caso pandoro e per l’attività di beneficenza, Ferragni ha rotto il silenzio su Instagram il 3 gennaio. “Una cosa mi sento di dirla. Vorrei ringraziare tutte quelle persone che in questi giorni mi sono state vicine e hanno avuto una buona parola per confortarmi”, ha detto l’imprenditrice.

Intanto il pandoro Pink Christmas firmato da Chiara Ferragni è balzato con offerte fino a 250 euro, secondo l’indagine della Coldiretti su siti di compravendita on line, dopo l’apertura dell’indagine da parte della Procura di Milano.

Mentre il Codacons lancia un’azione collettiva contro Chiara Ferragni per conto di tutte le parti lese dai presunti illeciti per cui indaga la magistratura, volta a far ottenere ai consumatori che hanno acquistato il pandoro Balocco ‘Pink Christmas’ il rimborso delle maggiori somme pagate.