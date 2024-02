Chiuso a Roma bar dello spaccio

Chiuso a Roma un bar nel quale si spacciava droga: l questore ha deciso: stop per dieci giorni il bar dello spaccio, arrestato il titolare e sospensione della licenza dell’esercizio commerciale.

E’ l’esito delle indagini delle autorità. Un bar in provincia di Roma nel quale oltre al caffè si potevano prendere cocaina e non solo. In manette il titolare per detenzione ai fini di spaccio, sospensione temporanea della licenza del bar di Mentana.

Il proprietario ha consegnato vari involucri di cocaina, poi la perquisizione ha permesso di trovare, all’interno di un ripostiglio limitrofo al bancone del bar, altre quantità di hashish e marijuana