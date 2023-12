Christmas run 2023 for Sant’Egidio, a Roma la corsa di beneficenza

Il 17 dicembre, a partire dalle 9:30, si terrà la Christmas Run 2023 for Sant’Egidio, un evento organizzato dal Programma Dream della Comunità di Sant’Egidio. La location sarà Villa Doria Pamphilj a Roma, e l’obiettivo principale è raccogliere fondi per l’acquisto di un ecografo dotato di intelligenza artificiale. Questo strumento sarà destinato al miglioramento delle diagnosi delle malattie cardiovascolari in Mozambico e al successivo trattamento dei pazienti. Il Programma Dream, solo in questo paese, assiste oltre 12.000 pazienti affetti da queste patologie, oltre a curare 40.000 malati di AIDS.

La Christmas Run, giunta alla sua 13esima edizione, rappresenta molto più di una semplice corsa. È un’opportunità unica per contribuire attivamente a salvare vite umane. L’evento non competitivo avrà luogo lungo i sentieri affascinanti di Villa Doria Pamphilj e sarà aperto a corridori, camminatori e a chiunque desideri partecipare.

La quota di iscrizione è di 10 euro e l’evento si presenta come un’occasione di sport e solidarietà. La corsa e la camminata si svolgeranno insieme, guidate da volontari esperti della Villa che illustreranno le sue bellezze storiche e naturali. La partenza è prevista alle 10:00 dall’area antistante Vivibistrot di Villa Pamphilj, con tre percorsi disponibili: 4, 8 e 16 chilometri. Per i partecipanti, sarà fornito gratuitamente l’accesso a spogliatoi e docce presso la Fitness Mood, situata in via A. Calabrese 7, a soli 200 metri dal punto di ritrovo.

L’evento offre anche intrattenimento per chi accompagna i partecipanti e per i curiosi. Coloro che non partecipano alla corsa possono godere di visite guidate del parco, durante le quali volontari illustreranno i principali reperti storici e naturalistici. Per partecipare, è sufficiente preiscriversi online entro il 15 dicembre sul sito dedicato all’evento.