Cicloturismo – Da domani torna l’Umbria Crossing Bike Experience – Bastia / Yellow Wave, III itinerario nei territori delle acque

Si terrà da domani a domenica 1° ottobre 2023 l’evento cicloturistico conclusivo del progetto “U-FLOW | Umbria – Fiumi Lago On Water”, che coinvolge i territori di quindici comuni umbri, ideato per promuovere il turismo outdoor esperienziale attraverso la definizione di una rete di itinerari attrezzati permanenti, percorribili sia a piedi che in bicicletta, incentrati sul tema dei corsi d’acqua e dei laghi di cui è ricca l’Umbria.

L’appuntamento cicloturistico settembrino denominato “Umbria Crossing Bike Experience – Bastia / Yellow Wave”, proporrà un percorso ad anello, adatto a bici da strada ed e-bike, alla scoperta dei territori della Valle Umbra con partenza e arrivo a Bastia Umbra. Il tragitto ha una lunghezza complessiva di circa 95 km e toccherà i comuni di Bastia, Assisi, Spello, Foligno, Montefalco, Bevagna, Cannara, Bettona, Torgiano, conducendo i partecipanti fra boschi, vigneti, oliveti, frantoi e cantine, dove i cicloturisti sempre seguendo il fil rouge rappresentato dalle vie d’acqua, potranno ammirare luoghi d’arte e di storia immersi in splendidi paesaggi, oltre ad assaggiare i prodotti della tradizione agroalimentare umbra.

L’iscrizione all’evento cicloturistico non competitivo, previa registrazione sul sito ufficiale U-Flow https://uflow.it/ , è gratuita e sarà seguita dalla consegna del kit di partecipazione, che comprende la traccia GPX per la descrizione particolareggiata di tappe e percorsi, necessaria per orientarsi, un recapito per la richiesta di assistenza in caso di emergenze, una “welcome box” e la roadmap, che include lo spazio per l’apposizione dei timbri previsti per attestare il passaggio nei comuni coinvolti, i consigli di visita ai luoghi di rilievo storico-artistico incontrati lungo il tragitto e le informazioni per le soste gastronomiche e gli eventuali pernottamenti in strutture ricettive.

Alla fine del percorso, che potrà essere completato in massima libertà senza vincoli di orario, con i ritmi e secondo le tempistiche adatte per ciascuno, i partecipanti troveranno ad accoglierli un “villaggio sportivo” dove verrà offerto un ristoro.

Il progetto “U-FLOW | Umbria – Fiumi Lago On Water”, finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione tramite il bando della Regione Umbria “UMBRIAPERTA: Avviso per il sostegno alla costruzione di prodotti turistici territoriali” e finalizzato a coinvolgere più amministrazioni comunali umbre in un’operazione di marketing territoriale volta alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico, ma anche ambientale e enogastronomico della Regione, e integrata al turismo outdoor esperienziale di matrice sportiva, ha permesso di sviluppare tre itinerari circolari lungo le vie dell’acqua, che toccano tutti i Comuni dell’aggregazione: il primo si sviluppa intorno al lago Trasimeno; il secondo percorre i dintorni di Perugia e l’area nord del Tevere; il terzo esplora la Valle Umbra.

I comuni umbri aderenti al progetto e attraversati dai tre differenti percorsi proposti sono: Perugia, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro, Tuoro, Lisciano Niccone, Bastia Umbra, Corciano, Umbertide, Pietralunga e Monte Santa Maria Tiberina.

Per informazioni ed iscrizioni

https://uflow.it/

Max