Cina, Xi rieletto presidente: è il terzo storico mandato

(Adnkronos) – Il Congresso nazionale del popolo ha consegnato nelle mani di Xi Jinping il terzo storico mandato da presidente e ha dato il via libera ai suoi piani per la più grande riorganizzazione del governo degli ultimi anni. Come ampiamente previsto, i 2.952 delegati hanno votato all’unanimità a favore di un ulteriore mandato di cinque anni per Xi durante la riunione annuale del Congresso a Pechino.

Il leader del Paese Xi, 69 anni, era stato indicato come presidente dal congresso del Partito Comunista a ottobre, consolidando il suo potere. È stato anche confermato presidente della Commissione militare centrale e resterà quindi comandante in capo dell’Esercito popolare di liberazione. Dopo il voto, Xi ha prestato giuramento tra grandi applausi. Han Zheng è stato eletto vice presidente.