Cinghiali – L’Oipa: “Il decreto Lollobrigida è un’esagerazione strumentale in vista delle europee. Il bollettino epidemiologico attesta altro”

“Spese extra a carico dello Stato (*) e identificazione a tappeto (**) di chi sia anche solo sospettato di disturbare le azioni di caccia al cinghiale dell’esercito chiamato a mettere in campo azioni esagerate, rispetto a quanto attesta il ‘Bollettino epidemiologico sulla Psa’, il tutto per i voti di un bacino elettorale composto da cacciatori, allevatori, agricoltori e operatori della filiera dell’agroalimentare, in vista elle elezioni europee”.

Così l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) sul testo del decreto agricoltura portato oggi in Consiglio dei ministri dal ministro Lollobrigida.

Cinghiali, l’Oipa sul decreto Lollobrigida: “Chiama l’esercito e prepara uno stato di polizia nei boschi (e non solo), dove si andrà a sparare per una malattia non nociva per l’uomo”

E ad evidenziare quanto strumentale sia questo decreto, spiegano ancora dall’associazione animalista, basta leggere il Bollettino: “Negli ultimi anni l’approccio alla lotta alla malattia è stato radicalmente rivisto, e ciò ha consentito un costante e netto miglioramento della situazione epidemiologica”.

Ebbene, nonostante ciò, afferma l’Oipa, “Lollobrigida chiama l’esercito e prepara uno stato di polizia nei boschi (e non solo), dove si andrà a sparare ai cinghiali accusati di diffondere una malattia non nociva per l’uomo ma, semmai, per gli allevamenti di suini e la filiera dove gli animali altro non sono che merce, oggetti”.

Cinghiali, l’Oipa sul decreto Lollobrigida: “Pochi giorni fa ha pubblicamente affermato che ‘l’uomo è l’unico essere senziente’, dimostrando di non conoscere il ‘Trattato di Lisbona’ “

“D’altra parte – concludono dall’Oipa – lo stesso ministro Lollobrigida pochi giorni fa ha pubblicamente affermato che ‘l’uomo è l’unico essere senziente’, dimostrando di non conoscere il ‘Trattato di Lisbona’ del 2009 che invece attribuisce tale qualità anche agli animali”.

Max