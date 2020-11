Cluj-Roma, probabili formazioni e dove vederla in Tv

La Roma va forte in campionato e in Europa League, ma per la gara di giovedì contro il Cluj dovrà fare i conti con assenze importati. Fonseca festeggia il rientro in gruppo di Dzeko – che comunque in Romania non partirà – ma deve fare a meno dei due centrali difensivi. Mancini è alle prese con il problema muscolare accusato prima della partita con il Parma.

Gli esami strumentali hanno scongiurato lesioni, ma la contrattura alla coscia gli impedirà di unirsi alla trasferta per la Romania. Con ogni probabilità rimarrà a Roma anche Smalling. Il difensore inglese ha saltato la gara con il Parma con un’intossicazione alimentare. Oggi invece non ha preso parte all’allenamento per il riacutizzarsi al problema alla gamba sinistra.

Niente di grave, ma anche per lui la trasferta per la Romania dovrebbe essere off limits. Fonseca dovrà quindi reinventarsi la difesa. La partita Cluj-Roma è in programma giovedì alle 21:00. La gara sarà trasmessa da Sky Sport e TV8 in chiaro. Quindi anche chi non ha Sky potrà gustarsi il match.

Di seguito invece la probabile formazione della Roma, che nelle prossime ore potrebbe subire variazioni in base ai recuperi dei giocatori ancora fuori per problemi fisici, come Villar ad esempio:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Juan Jesus; Karsdorp, Lo.Pellegrini, Villar, Spinazzola; Pedro, Carles Perez; Borja Mayoral.