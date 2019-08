Come si diventa influencer, ecco i segreti

Professione influencer sogno ad occhi aperti per tantissimi italiani. Ma che cosa sono gli influencer, e come lo si diventa davvero? E soprattutto, è davvero possibile guadagnarci?

Da quando sono esplosi come must e elemento imprescindibile della quotidianità, i social network hanno stravolto la concezione delle cose e della routine di milioni di persone.

In tutto il mondo la gente si connette e interagisce con tantissimi altri a suon di tweet e post nei vari contenitori social, ed è in questo contesto (ma non solo) ma non solo, che sono nati gli influencer.

Ma cosa sono esattamente?

Cosa sono gli influencer e come si diventa influencer

Come è noto, influencer sta per persona che, nel mondo social e web in generale, è in grado di ‘ispirare’, diciamo così, consigliare e veicolare il modus operandi ed i pensieri di un corposo numero di persone.

Una sorta di conduttore di idee, concetti e mode, ecco tutto. Un soggetto che tramite i classici strumenti più funzionali del web.

Gif, post, stories e, perchè no, immagini in esclusiva in perfetto stile gossip.

Tutto si fonda sul concetto dell’intrattenimento e sulla crescita della popolarità, ma occhio: divenire influencer richiede parecchio impegno.

Occorre costruirsi popolarità, magari anche presenziare a programmi televisivi e creare tendenze per migliaia di persone: ma prima ancora, occorre lavorare con strategie ad hoc per far crescere i seguaci.

Quelli che vengono chiamati followers su Instagram o che mettono il “mi piace” su Facebook e che rappresentano il primo vero grande passo per poter definirsi un influencer.

Spesso, la differenza tra una persona popolare e un influencer è sottile. Nel primo caso ci si limita a un fenomeno di popolarità, che però si limita a vivere la realtà reale e social. Nel secondo caso, appunto, il soggetto prova a influenzarla.

Il classico caso è quello della Ferragni, notissima e ricchissima influencer, moglie del cantante Fedez e attivissima sui social.

La sua strategia è semplice: mostrare continui spaccati di bella vita reale, indurre che la vita che vive è perfetta ma, quando occorre, lasciarsi andare a confessioni di intensità come quelle recenti del marito, per appunto.

Il passo successivo, invece, è quello che si lega alla imprenditoria. E’ quando i like crescono (magari tramite l’aiuto di madre natura o di qualche ritocchino) che si deve agire. Come?

Andando alla ricerca di sponsor, contratti pubblicitari, rapporti di interscambio social che, nella somma, portano soldi veri. Ma è davvero così facile?

La risposta è dietro l’angolo. Basta vedere quanti utenti social ci provano, e quanti, davvero, ci riescono.