Comune di Pomezia – Il M5S: “Con le dimissioni della vicesindaca, le seconde in 8 mesi, la Sindaca Felici vada a casa subito”

“La sindaca di Pomezia vada a casa subito. Con le dimissioni della vicesindaca, le seconde in otto mesi, e con le dimissioni di altri due assessori, Veronica Felici perde praticamente metà della sua Giunta in poche ore. Probabilmente è un record.

Sono ore cruciali in questa maggioranza, nella quale assistiamo a un balletto tra consiglieri che vanno, come Schiumarini che passa al Gruppo misto, e che vengono, come Valle che passa da FdI alla Lega. Il segnale politico è devastante, ed è chiaro che la sindaca non ha più la piena fiducia dei suoi e non riesce a contenere il malcontento interno.

Quale futuro può esserci per Pomezia nelle mani di una maggioranza capricciosa, che continua a preoccuparsi soprattutto degli equilibri politici interni, trascurando completamente le necessità della città?

Le dimissioni di oggi mostrano una sindaca sempre più sola, alla quale rivolgiamo un appello: rimetta il suo mandato ed eviti a Pomezia e ai suoi cittadini il protrarsi di un’agonia che dura ormai da otto mesi”.

Così in una nota il Movimento 5 Stelle di Pomezia.

Max