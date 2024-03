Comune di Roma – Approvato in Giunta un accordo di collaborazione tra il Dipartimento Politiche Sociali ed Inmp, dedicato alle vittime della tratta”  

Su proposta dell’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale Barbara Funari, la Giunta Capitolina ha approvato una delibera per la ratifica di un accordo di collaborazione tra il Servizio Roxanne e Oltre, e l’INMP (Istituto Nazionale per la Promozione della Salute delle Popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà).

L’ accordo prevede una sinergia tra il servizio sociale e quello sanitario al fine di individuare e segnalare possibili vittime di tratta intercettate dall’Inmp; facilitare la presa in carico e la segnalazione da parte del Servizio Roxanne in caso di necessità medico sanitarie di carattere urgente o per la presa in carico psicoterapeutica.

Si prevedono anche azioni di sensibilizzazione, informazione, prevenzione e sostegno psicologico, nonché eventi formativi nelle scuole sul tema dei migranti e persone Lgbtq+.

“E’ un tentativo concreto di realizzazione della integrazione socio sanitaria – sostiene l’assessora Funari – Dopo aver aggiornato il servizio Roxanne, inserendo anche altre forme di sfruttamento, oltre quello sessuale, ed avendo inserito nel circuito di protezione anche le persone Lgbtq+, aprendo una casa di fuga a loro dedicata, ora ci apprestiamo a firmare questo accordo che inserisce nel circuito anche i servizi sanitari. Un passo avanti nella definizione completa di un servizio essenziale, anche in considerazione del significativo aumento del fenomeno“.

Max