Consigli Fantacalcio 22a giornata: 5 attaccanti da schierare

Non fatevi distrarre dal calciomercato, non ci sono solo trattative, acquisti e cessioni in ballo: c’è anche il fantacalcio. E per quanto la finestra invernale di scambi possa rivelarsi disorientante per chi vuole schierare la formazione, è necessario essere lucidi e fare le scelte più giuste possibili.

Tra due giorni potreste trovarvi con un giocatore inutile o un altro improvvisamente diventato importante perché trasferito in un’altra squadra. Insomma, il calciomercato è pronto a scombinare piani, ma sabato c’è la 22a giornata di campionato, e quindi di fantacalcio. E per vincere èp necessario avere sempre la testa puntata all’obiettivo.

Fantacalcio 22a giornata, quali attaccanti schierare

In questo articolo vi consiglieremo 5 attaccanti che possono fare bene alla 22a giornata di Serie A. Non solo campioni affermati come Immobile o Ronaldo, facili da schierare. In questo caso vi consiglieremo attaccanti sì in grado di fare la differenza la prossima giornata, ma non così scontati come possono essere i vari top player in cima alla classifica cannonieri. Di seguito 5 attaccanti da schierare:

Quagliarella

Muriel

Joao Pedro

Caicedo

Palacio