CoopVoce Chiama tutti Smart+ offerte e tariffe telefonia a prezzi super convenienti. Ecco quali e come

Il mercato della telefonia mobile é sempre piú al centro di una costante battaglia per la conquista di nuove fette di clientela e, si sa, il solo modo per riuscirci é quello di abbassare i costi provando a offrire qualcosa di piú. Ci sta provando, in questi giorni di fine estate, la compagnia CoopVoce.

Come? Con una offerta piuttosto ricca dal punto di vista dei minuti e delle connessioni e a dei prezzi, in particolare se paragonati alla concorrenza, decisamente convincenti. E di certo competitivi con le altre mega offerta low cost come quelle di Iliad. Perché? E´ presto detto.

CoopVoce Chiama tutti Smart+ ecco offerta a 8 euro con 15 giga internet e mille minuti. Ecco come attivare

In arrivo infatti CoopVoce Chiama Tutti Smart+ che offre la bellezza di un pacchetto totale con 1000 minuti, 300 sms e 15 Giga a 8 euro al mese.

La offerta, molto allettante, parte dal 5 Settembre al 9 Ottobre 2019: tutti i nuovi e già clienti CoopVoce potranno attivare la nuova offerta ricaricabile ChiamaTutti Smart+ a 8 euro al mese. La nuova offerta implica ogni mese 1000 minuti, 300 sms e 15 Giga di traffico dati in 2G, 3G e 4G sotto rete TIM.

Nello specifico, va detto che ChiamaTutti Smart+ si rinnoverà ogni mese a tempo indeterminato, salvo disdetta, e consente di usare i 1000 minuti mensili verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e rete mobile, i 300 sms mensili verso tutti i numeri nazionali e 15 Giga mensili di internet mobile 2G, 3G e 4G.

L’offerta é attivabile da tutti i clienti CoopVoce con un costo di attivazione di 9 euro per i già clienti e 0 euro per i nuovi clienti. Che tuttavia dovranno affrontare un costo di 10 euro per l’acquisto e l’attivazione di una nuova sim ricaricabile.

All’interno, il cliente dell’operatore virtuale CoopVoce, troverà 5 euro di credito già incluso che servirà per pagare una parte del primo mese dell’offerta, quindi sarà necessario effettuare una ricarica di almeno 5 euro per poter attivare e utilizzare l’offerta.