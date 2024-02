Coppie in crisi – Un inedito sondaggio rivelerebbe che questo febbraio è il mese d’oro dell’infedeltà coniugale e per i divorzi…

Questa non la sapevamo ma, si sa, girando per la rete, spesso ci si può imbattere su fatti e notizie comunque divertenti ed interessanti. Dunque, a quanto sembra Alex Fantini, ideatore di Incontri-ExtraConiugali.com (il sito più sicuro dove cercare un’avventura in totale discrezione e anonimato), ha realizzato un sondaggio tra i suoi iscritti, per capire quando si concretizza da noi quello che nel mondo anglosassone viene definito come il ‘Divorce Monday’. Febbraio è il mese delle infedeltà e dei divorzi, l’esperto: “Lo confermano anche numerosi studi scientifici condotti da prestigiosi atenei internazionali” Ebbene, stando a quanto riferito dal sondaggio effettuato dal padron del portale, in Italia è febbraio il mese d’oro dell’infedeltà: “Alla base – argomenta Fantini – ci sono i riscontri degli avvocati matrimonialisti che in questo periodo dell’anno vedono crescere gli incarichi per divorzi e separazioni, ma anche numerosi studi scientifici condotti da prestigiosi atenei internazionali”. Ma non solo: sempre secondo quanto raccolto dal noto portale di incontri clandestini, il ‘Divorce day’ cade sempre l’ultimo venerdì di febbraio, quindi… venerdì prossimo. Febbraio è il mese delle infedeltà e dei divorzi: sul web aumentano anche le ricerche di termini quali “come iniziare un divorzio” o “come separarsi” Incredibile a dirsi, almeno stando a questo inedito sistema di sondaggio: ci si sposa, si forma una famiglia, si conquista la felicità e poi, improvvisamente (senza neanche rendercene conto), ecco che l’amore finisce. Tutto cambia e proprio a febbraio, in Italia aumentano anche le ricerche sul web di termini quali “come iniziare un divorzio” o “come separarsi” e via dicendo: su Google si parla di incrementi superiori al 52%. Febbraio è il mese delle infedeltà e dei divorzi, l’esperto: “Attraverso il tradimento, il 68% delle coppie riesce ad andare avanti con serenità” Occhio però perché questo febbraio 2024, è anche il mese d’oro dell’infedeltà coniugale: le iscrizioni a Incontri-ExtraConiugali.com stanno già registrando un +54% e, come tiene a rimarcare ancora l’esperto Fantini, “Molte sono le coppie che per tentare di salvare il loro rapporto provano con questa valvola di sfogo”. Tuttavia, prova a ‘consolare’ il patron, “Secondo i dati basati sugli iscritti al nostro portale, proprio attraverso il tradimento, il 68% delle coppie riesce ad andare avanti con serenità”. Scusate se è poco! Max