Coronavirus a Pomezia: cosa succede, aggiornamenti. Il Comune conferma, scuola chiusa

Sembrerebbe essere confermato il caso di Coronavirus a Pomezia, in provincia di Roma. Stando a quanto emerge in questi minuti, a titolo precauzionale il liceo Pascal, già noto di recente per altre vicende certo non encomiabili, è stato chiuso.

Il padre di uno studente della scuola è risultato positivo al test al nuovo Coronavirus. L’allerta è partita già nella giornata di ieri: quando il soggetto, riscontrando forti sintomi influenzali, come iter procedurale, è stato ricoverato allo Spallanzani di Roma.

A seconda di quel che è venuto fuori, il tampone avrebbe dato l’esito positivo. Il Comune è già al lavoro per l’attivazione di tutte le procedure del caso. Adesso si dovranno verificare eventuali altri casi di contagio all’interno della famiglia per ricostruire il tutto e provare a la diffusione del virus.

Intanto in una nota il Comune di Pomezia conferma quanto emerso nelle scorse ore. “Si comunica che è stato accertato un caso positivo al Coronavirus di un cittadino di Pomezia attualmente ricoverato allo Spallanzani di Roma. Sono in corso gli accertamenti sui familiari, tra cui uno studente dell’istituto superiore Pascal. Si informa la cittadinanza che si sta predisponendo, in via precauzionale, la chiusura della scuola. Si raccomanda di evitare allarmismi”.