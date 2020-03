Coronavirus, Australia: “Due farmaci efficaci contro il Covid-19”

Negli ultimi mesi, il virus COVID-19 si è rapidamente diffuso in tutto il mondo, infettando ad oggi oltre 140.000 persone. Ora, gli scienziati del Centro per la ricerca clinica dell’Università del Queensland affermano che una cura per la malattia è possibile, grazie a due farmaci esistenti.

I farmaci, chiamati clorochina e Lopinavir, sono attualmente usati per trattare rispettivamente la malaria e l’HIV, ma potrebbero essere usati per trattare i pazienti con coronavirus.

Coronavirus: una cura possibile dall’Australia, con i farmaci anti Hiv

Secondo il professor David Paterson, che sta conducendo la ricerca, i farmaci hanno già dimostrato di eliminare il virus nelle provette. “È un trattamento potenzialmente efficace. I pazienti finirebbero con nessun coronavirus vitale nel loro sistema dopo la fine della terapia.”

I ricercatori ora sperano di condurre uno studio clinico in tutta l’Australia per testare gli effetti dei farmaci sui pazienti. Ha aggiunto: “Quello che vogliamo fare al momento è un ampio studio clinico in tutta l’Australia, che esamina 50 ospedali, e quello che confronteremo è un farmaco, contro un altro farmaco, rispetto alla combinazione dei due farmaci”.

La sperimentazione clinica potrebbe iniziare ad arruolare pazienti entro la fine di questo mese, secondo il professor Paterson che ha detto: “Se riusciamo a testarlo in questa prima ondata di pazienti, ci aspettiamo che ci saranno infezioni per mesi e mesi in anticipo, e quindi avremo le migliori informazioni possibili per trattare i pazienti successivi”.

Ai pazienti cinesi con infezione da coronavirus è già stato somministrato il farmaco HIV, con risultati iniziali promettenti. Il professor Paterson ha aggiunto: “I nostri medici sono rimasti molto, molto sorpresi dal fatto che un farmaco per l’HIV potesse effettivamente funzionare contro il nuovo coronavirus, c’era un po’ di scetticismo. Nella prima ondata di pazienti cinesi che abbiamo avuto (in Australia), tutti hanno reagito molto, molto bene quando sono stati trattati con il farmaco per l’HIV. È rassicurante, stiamo facendo qualcosa di veramente buono.”