Coronavirus e mascherina, tutti gli errori da non commettere: non tenerla sotto il mento, nè in tasca, rischi e abitudini pericolose

Coronavirus e mascherina, tutti gli errori da non commettere: non tenerla sotto...

Moltissimi cittadini, nell’abituarsi all’uso della mascherina a causa della pandemia da covid-19 hanno iniziato ad assumere delle abitudini e dei comportamenti sbagliati da evitare assolutamente. Esistono delle prassi e delle cose da fare e da non fare quando si indossa la mascherina. Ma quali per l’esattezza? Andiamo a vederci chiaro.

Mascherine: comportamenti sbagliati da evitare

Indossare la mascherina, ormai, è una necessità a cui abbiamo fatto l’abitudine e molto importante per evitare il contagio da coronavirus. Non sempre, tuttavia, viene indossata correttamente, al contrario non è infrequente notare che molto spesso la si indossa male o si realizzano comportamenti scorretti. Ecco una lista di comportamenti non corretti che spesso si praticano con la mascherina.

Indossare la mascherina sotto il naso

Uno dei comportamenti errati che si possono mettere in atto con la mascherina, è quella di indossarla sotto il naso, quando invece va indossata aderendola in modo perfetto ai lati del volto. La mascherina deve coprire naso e bocca.

Lasciarla penzolare da un orecchio o tenerla sotto il mento

Un altro modo errato di tenere la mascherina è quando la si lascia penzolare dall’orecchio o la si tiene sotto il mento. Parimenti, anche tenerla sulla fronte o sulla nuca è sbagliato. Secondo i virologi, indossarla sotto la gola la rende umida e di fatto l’umidità incoraggia l’ingresso di virus.

E poi, tenerla appesa ad un orecchio è errato, in quanto la espone ad un rischio maggiore di contaminazione senza contare che basterebbe una folata di vento per farla cadere e renderla poi inutilizzabile.

Tenerla sul gomito, sul braccio o sul polso oppure in tasca o in borsa e usare più volte quelle monouso

Tenere la mascherina sul gomito o sul polso è un altro errore perchè l’interno potrebbe entrare in contatto con parti della pelle esposte o che toccano superfici teoricamente contaminate. Anche tenerla in tasca potrebbe rovinare il filtro e renderla inutilizzabile esattamente come tenerla in borsa.