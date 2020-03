Coronavirus, giornalista Rai positivo dopo trasferta in Veneto: ricoverato allo Spallanzani in buone condizioni

Coronavirus, giornalista Rai positivo dopo trasferta in Veneto: ricoverato allo Spallanzani in...

Un dipendente Rai risultato positivo al Covid 19 è ricoverato allo Spallanzani in buone condizioni. Il giornalista ha un link epidemiologico con zone del Veneto dove si era recato per lavoro.

Non è un nuovo caso ma era già inserito nel bollettino medico diffuso ieri dall’istituto Spallanzani.