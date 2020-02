Coronavirus: il ragazzo rimasto a Wuhan non ha contratto la malattia

Fuori pericolo il ragazzo italiano di 17 anni rimasto in Cina, a Wuhan. La Farnesina ha confermato che il giovane non ha contratto il Coronavirus. Per lui erano stati necessari dei controlli supplementari e non era potuto salire sull’aereo che ha riportato gli italiani in Paese dall Cina.

Si tratta di uno studente di Grado, arrivato in Cina per un progetto di scambio culturale con Intercultura. Al momento della partenza, il ragazzo aveva 37,7 di febbre ed è stato lasciato a terra per precauzione.

I test effettuati in Cina sul ragazzo hanno escluso il contagio con il coronavirus, rendendo probabile una semplice febbre o raffreddore. Al momento il Ministero degli Esteri è al lavoro per rimpatriare il ragazzo italiano appena possibile.