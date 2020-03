Anche in Francia la Sono diffusione del coronavirus è in pieno atto e l’allarme preoccupa e non poco i transalpini. Nelle stesse ore in cui vengono prese decisioni drastiche circa il Louvre vengono infatti comunicati i nuovi dati circa i contagi.

Sono 130 i casi di Coronavirus confermati in Francia infatti stando alle comunicazioni di queste ore da parte del direttore generale della Sanità, Jerome Salomon, che ieri alla stessa ora ne aveva annunciati 100.

I guariti sono 12, mentre sono due i decessi, e sono 116 le persone ricoverate in isolamento: 9 di questi, sono in gravi condizioni.

Coronavirus in Francia: 2 morti e 130 contagi. Primo caso anche il nella Repubblica Dominicana

E intanto a globalità del virus si fa sentire anche con il primo caso nella Repubblica Dominicana che ha annunciato oggi il suo primo positivo di Coronavirus: si tratta di un cittadino italiano arrivato nel Paese il 22 febbraio senza sintomi del virus. Il caso dovrebbe essere il primo nei Caraibi.

L’italiano ha 62 anni, è si trova nell’ospedale militare di Ramon de Lara a San Isidro e le sue condizioni non sembrano preoccupare per il momento.