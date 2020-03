Coronavirus, poi di tremila morti nel mondo, contagi in 65 paesi

Coronavirus, ancora emergenza e numeri davvero inquietanti riguardo ai decessi a livello planetario. Quella che sta per trasformarsi in una delle epidemie più diffuse della storia, in poco tempo ha già contato un numero esponenziale di morti.

Le morti nel mondo prodotte dal nuovo coronavirus hanno travalicato i 3.000 decessi, e nello specifico sono arrivati a quota 3.038.

Un dramma continuo, che vede ad oggil l’infezione diffusa in 65 paesi: il dato è stato ufficializzato in queste ore a seguito dei 42 decessi resi noti dagli aggiornamenti concessi dalla Commissione sanitaria nazionale (Nhc) cinese, numeri che hanno portato il totale in Cina a 2.912.

Con Corea del Sud immediatamente dietro, Italia, Francia e diversi altri Stati alle prese con contagi e diffusione rapida, l’emergenza orma è globale.