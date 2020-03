Coronavirus, ragazzo si toglie la mascherina e sputa sulla frutta: “infettiamo”. La terribile moda del Coronavirus Challenge (VIDEO)

Un ragazzo si toglie la mascherina, sputa sulla frutta e dice “Infettiamo”. Eccola l’ennesima, stupida, pericolosa evoluzione della mania che sta prendendo sempre più piede. Si tratta del Coronavirus Challenge che rappresenta una sorta di gara tra coloro i quali ‘sfidano’ il virus e si lanciano in prove a dir poco condannabili.

Dopo la sfida a leccare i servizi igienici ecco la sfida a sputare sulla frutta urlando ‘infettiamo’. Il delirio umano, a volte, purtroppo, supera i confini della decenza.

Ragazzo toglie la mascherina e sputa sulla frutta: “Infettiamo”. Ecco il Video.

Un ragazzo è stato denunciato dopo aver messo in rete un video nel quale si toglie la mascherina e sputa sulla frutta in un supermercato.

Ecco il video.

Che si tratti di una nuova moda o di una voglia matta di rendersi visibili sul web poco importa. Conta soltanto che la stupidità di un gesto puerile, se così, essendo buonisti, possiamo definirlo, rischia di produrre conseguenze terribili.

L’epidemia coronavirus, di fatto, sembra non aver insegnato davvero niente a una moltitudine di persone che proprio non riescono a cogliere la gravità di una crisi planetaria.

Se alcuni video scanzonati volti a alleggerire la situazione possono passare, se possono perfino far sorridere le controverse tesi sulle presunte cospirazioni governative, non possono passare inosservate le sfide del Coronavirus Challenge come quella di leccare oggetti potenzialmente infetti e, ultima, appunto, la sfida allo ‘sputo’ sulla frutta.

E’ quanto fatto come visto da un ragazzo che ha postato una serie di stories Instagram intitolate “Infettiamo”. In queste si vede il tizio che raggiunge il supermercato, si avvicina alla frutta, tira via la mascherina e spunta. Orgoglioso, poi, rivolge un sorriso alla telecamera. Cosa gli succederà? Una semplice pacca sulla spalla?