Coronavirus, Rai2 e Rai3, informativa urgente ministro del Lavoro e Politiche Sociali e Politiche agricole: canali, tutti gli orari degli interventi

In ambito Coronavirus, in questi minuti sta andando in onda sui canali Rai, e principalmente (ma non solo) su Rai2 e Rai3, una informativa urgente ministro del Lavoro e Politiche Sociali che ha fatto seguito ad un analogo intervento del ministro delle Politiche agricole.

Gli interventi, i canali, l’orario specifico e il senso degli interventi sono chiariti qui di seguito.

Coronavirus, Rai2 e Rai3, informativa urgente ministro del Lavoro e Politiche Sociali e Politiche agricole: come e dove seguirli

Su Rai3 e Rai2 arriva una informativa urgente del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In diretta con Rai Parlamento oggi giovedì 16 aprile, sarà proposta l’informativa urgente del ministro Nunzia Catalfo alla Camera dei Deputati sulle iniziative di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per far fronte all’emergenza epidemiologica dal COVID-19.

L’informativa andrà in onda dalle 11.30 alle 12.00 su Rai3, dalle 12.00 alle 12.25 su Rai2 e dalle 12.25 alle 13.00 ancora su Rai3.

Sempre su Rai2 in precedenza, l’informativa del ministro delle Politiche Agricole. In diretta a cura di Rai Parlamento sempre oggi giovedì 16 aprile alle 9.30: in diretta dal Senato della Repubblica l’informativa del ministro Teresa Bellanova sulle iniziative di competenza del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per fronteggiare l’emergenza epidemiologica del COVID-19.