Coronavirus Roma, al via test sierologici volontari per agenti Polizia locale gruppo Spe

Coronavirus Roma, al via test sierologici volontari per agenti Polizia locale gruppo...

Al via a Roma test sierologici volontari per la Polizia locale del gruppo Spe. In attesa degli esami previsti dalle normative Regionali, i caschi bianchi del gruppo Sicurezza Pubblica Emergenziale, hanno organizzato, in forma volontaria e fuori dall’orario di servizio, un esame sierologico di controllo di eventuale positività al Covid 19.

A renderlo noto la Ugl Polizia Locale, che in una nota del Coordinatore Romano Marco Milani esprime il proprio apprezzamento all’iniziativa. “Un plauso ai colleghi dello S.P.E. ed al loro senso civico. L’iniziativa, – spiega Milani – assolutamente non sindacalizzata e totalmente avulsa da qualsivoglia connotazione politica, é stata posta in essere non solo a tutela dei lavoratori ma dell’intera cittadinanza, con cui gli agenti di uno dei gruppi piú operativi del Corpo di Polizia di Roma Capitale, si trova quotidianamente a dover interagire. Da oggi sappiamo, che oltre a non temere per la nostra stessa salute, possiamo garantire di non essere inconsapevoli veicoli di contagio per la collettivitá che ci onoriamo di servire”.