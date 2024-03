Corteo domani a Roma – Bonessio, Cicculli, e Luparelli (AVS): “Domanisaremo in piazza per la pace e per dire basta a ogni guerra”

Domani sabato 9 marzo noi consiglieri dell’Alleanza capitolina Verdi-Sinistra scenderemo in piazza a Roma per sostenere le ragioni della pace e per dire basta a ogni guerra.

Dopo l’approvazione in Assemblea capitolina della mozione per chiedere la pace in Medio Oriente, unendoci al numeroso popolo della pace, torneremo a manifestare per chiedere il cessate il fuoco, impedire il genocidio, garantire assistenza umanitaria alla popolazione di Gaza, liberare gli ostaggi e riconoscere lo stato di Palestina per porre fine al massacro di civili innocenti, soprattutto bambini.

Chiediamo l’apertura immediata di un tavolo per individuare una soluzione che interrompa questa disumana e costante escalation di violenza, odio, morte e distruzione che è oltremodo inaccettabile.

Così, in una nota, i consiglieri dell’Alleanza capitolina Verdi-Sinistra Nando Bonessio, Michela Cicculli, Alessandro Luparelli.

