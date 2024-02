Cosmoprof, attesa per gli Oscar della bellezza 2024

(Adnkronos) – Cresce l’attesa per conoscere chi si aggiudicherà i Cosmoprof & cosmopack awards 2024, gli ‘Oscar della bellezza’ in collaborazione con l’agenzia internazionale Beautystreams che da 6 edizioni premiano l’eccellenza dell’industria cosmetica tra gli espositori di Cosmoprof Worldwide Bologna. Ad oggi, sono l’unico contest che coinvolge tutti i comparti dell’industria cosmetica, dalla supply chain al prodotto finito, e celebrano il risultato della ricerca e degli investimenti delle aziende del comparto.

Anno dopo anno gli awards hanno conquistato il riconoscimento tra gli stakeholder. Per gli operatori l’iniziativa è un’opportunità unica per scoprire in anteprima le soluzioni che influenzeranno il mercato dei prossimi anni, con particolare attenzione alla sostenibilità e alle soluzioni comunicative più originali per valorizzare l’unicità del brand o dell’azienda agli occhi dei consumatori. Per le aziende espositrici, gli awards rappresentano un riconoscimento prestigioso e ambito dall’intero settore, grazie al contributo di una giuria di esperti internazionali, composta dai più prestigiosi brand owner, retailer, analisti di mercato, trend scouter, opinion leader e beauty editor.

Per le aziende di Cosmopack sono 6 le categorie 2024; per le aziende di prodotto finito, sono state incrementate le categorie per coprire al meglio l’articolata offerta merceologica di Cosmoprof worldwide Bologna. Le candidature si sono chiuse il 12 febbraio, e per la prima volta le proposte presentate dagli espositori di Cosmoprof worldwide Bologna saranno vagliati da una giuria tecnica, per analizzarne il valore in termini di innovazione, circolarità e appeal per il mercato.

I finalisti saranno annunciati il 29 febbraio e saranno i protagonisti di un’installazione dedicata al Centro Servizi durante la manifestazione. Per la selezione dei vincitori alla giuria tecnica si aggiungerà una giuria multidisciplinare, che potrà esprimere le proprie preferenze sia online, dal 6 al 15 marzo, sia on-site, con un inedito appuntamento in manifestazione mercoledì 20 marzo.

Per scoprire i vincitori, l’appuntamento da non perdere è la Grande Soirée di Cosmoprof Worldwide Bologna 2024, in programma venerdì 22 marzo, con la presenza esclusiva di MTV Italia. Con l’occasione sarà consegnato anche il Life achievement award, il premio che Cosmoprof Worldwide Bologna attribuisce ogni anno ad una personalità particolarmente influente per il settore. Per l’edizione 2024, il premio sarà consegnato a Trevor Sorbie, celebrità dell’universo hair e protagonista sui principali palcoscenici mondiali.

Il contest Cosmoprof & Cosmopack awards da anni caratterizza anche le manifestazioni all’estero della piattaforma Cosmoprof. Per condividere con i visitatori di Cosmoprof Worldwide Bologna quali sono le caratteristiche premianti nei principali mercati globali, per la prima volta il prossimo marzo saranno esposti al Centro Servizi anche i vincitori degli Awards 2023 per Cosmoprof North America a Las Vegas, Cosmoprof Asia a Hong Kong e Cosmoprof India a Mumbai. Fin da subito sul sito ufficiale https://www.cosmoprofawards.com/it è possibile scoprire quali sono stati i migliori prodotti delle edizioni internazionali di Cosmoprof & Cosmopack Awards.