Costanzo, oggi i funerali: in migliaia a Piazza del Popolo

(Adnkronos) – Ultimo saluto oggi a Roma a Maurizio Costanzo, morto lo scorso venerdì 24 febbraio ad 84 anni. I funerali solenni sono celebrati nella Chiesa degli Artisti, dove il feretro è stato accolto da un lungo applauso. Oltre ai parenti, nella chiesa sono presenti diversi amici e colleghi del grande giornalista: il presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri, Giorgio Panariello, Ultimo, Alex Britti, Vladimir Luxuria, Lele Mora, Gerry Scotti, Massimo Lopez, Emanuele Filiberto di Savoia, Pio e Amedeo, Rocco Papaleo, Ricky Tognazzi, Simona Izzo, Lorenzo Mieli, Paolo Sorrentino, Lorella Cuccarini con Silvio Testi, Simona Ventura e tanti altri. Tantissimi gli omaggi floreali, tra cui spicca la corona di fiori gialli e rossi inviata dalla squadra delle Roma, di cui Costanzo era grande tifoso.

Il corteo funebre, partito dal Campidoglio dove sabato e domenica è stata allestita la camera ardente, è giunto alla chiesa dopo un lungo viaggio per le vie della capitale che ha toccato anche il quartiere Prati, dove Costanzo viveva e lavorava. Vicino alla Chiesa degli Artisti sono assiepate dietro le transenne che proteggono il passaggio centinaia di persone, che nonostante il maltempo sono iniziate ad arrivare già da questa mattina. Per i tanti che non potranno entrare in chiesa è stato allestito un maxischermo al lato della chiesa.

“Siamo il popolo di Maurizio”, ci dice un’elegante signora in pelliccia. “Tutti noi gli dobbiamo qualcosa”. Ci sono anche numerosi turisti, giovani e meno giovani, ragazzi che hanno marinato la scuola accompagnati dai loro genitori.

Le transenne dividono gli invitati dai semplici cittadini. Decine e decine di corone di fiori con una predilezione per il bianco e il giallo sono state depositate sul sagrato. Poche rose rosse e gialle il colore della sua squadra del cuore.