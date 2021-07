Covid, a scuola molti insegnanti non si vaccinano. Dal 18 open day per i giovanissimi

215mila lavoratori della scuola non ancora vaccinati. La didattica in presenza in sicurezza è la priorità. Dal 18 open day per i giovanissimi.

215mila lavoratori della scuola non sono ancora vaccinati. Questo potrebbe rappresentare u problema per la ripartenza della didattica in presenza. Settembre è alle porte e il ritorno a scuola deve essere pensato in totale sicurezza.

“Sto scrivendo a tutte le Regioni. Ce ne sono ancora 8-9 che sono sotto l’80%”. Parole del generale Figliuolo che spinge per incoraggiare con ogni mezzo quella parte di operatori scolastici ancora non vaccinati. L’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, vuole raggiungere l’obiettivo del 70% della popolazione immunizzata entro l’8 agosto. Per fare questo però bisogna accelerare sui ragazzi.

Da oggi riaprono le prenotazioni per la fascia 12-16 sul portale Salute Lazio e dal 18 luglio saranno fissati i primi appuntamenti. Questo permetterà di arrivare a Settembre con molti più studenti vaccinati.