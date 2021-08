Covid Fvg oggi, 155 contagi: dati bollettino 11 agosto

Sono 155 i nuovi contagi di coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo i dati del bollettino di oggi, 11 agosto. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. Su 5.337 tamponi molecolari sono stati rilevati 143 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,68%, tra i quali rientrano anche 5 migranti individuati a Trieste. Sono inoltre 1.043 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 12 casi (1,15 %). Quattro persone sono ricoverate in terapia intensiva, mentre quelle in cura in altri reparti sono 27.

I decessi complessivamente ammontano a 3.791, con la seguente suddivisione territoriale: 813 a Trieste, 2.013 a Udine, 672 a Pordenone e 293 a Gorizia. I totalmente guariti sono 104.149, i clinicamente guariti 123, mentre quelli in isolamento risultano essere 850. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 108.944 persone con la seguente suddivisione territoriale: 21.560 a Trieste, 50.969 a Udine (il totale è stato ridotto di uno in seguito a un caso di falso positivo), 21.746 a Pordenone, 13.219 a Gorizia e 1.450 da fuori regione.