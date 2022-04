Covid, Germania elimina tutte le restrizioni: via anche mascherine al chiuso

(Adnkronos) – La maggior parte delle restrizioni anti-covid sono state revocate oggi in gran parte della Germania, compreso l’obbligo di indossare maschere in posti al chiuso, più di due anni dopo l’inizio della pandemia di coronavirus. Anche se le cifre delle infezioni sono ancora molto alte, il nuovo quadro giuridico adottato dalla maggioranza parlamentare dell’attuale coalizione di governo (socialdemocratici, verdi e liberali) prevede solo poche misure a livello nazionale.

Questi includono l’obbligo continuo di indossare maschere sui treni a lunga percorrenza e sugli aerei. Inoltre, la maggioranza dei Lander mantiene l’obbligo di indossare maschere negli studi medici, nelle cliniche, nelle case di cura, negli autobus e nei treni. Al di là del nuovo regolamento, le aziende, le imprese e altre istituzioni private possono continuare a decretare l’uso di maschere o altre misure a loro discrezione.

L’eliminazione della maggior parte delle misure della nuova legge sulla protezione dalle infezioni è stata criticata dalla maggior parte dei Lander. Tuttavia, il governo sostiene che il sistema sanitario non è sovraccarico a livello nazionale e che, in caso di emergenza, spetta agli stati emanare ulteriori restrizioni. Solo nel Meclemburgo-Pomerania occidentale e ad Amburgo sono in vigore disposizioni più ampie. Entrambi gli stati sono gli unici a dichiararsi zone ad alto rischio, il che permette loro di mantenere delle restrizioni.

Tuttavia, secondo un sondaggio dell’Insa pubblicato oggi nel giornale domenicale “Bild am Sonntag”, il 63% dei tedeschi vuole continuare a indossare volontariamente una mascherina quando fa shopping, anche dopo che l’obbligo di indossarla è finito.

Come riportato dal Robert Koch Institute (Rki), l’incidenza di sette giorni di covid-19 in Germania è scesa di nuovo nelle ultime 24 ore a 1.457,9 casi per 100.000 abitanti. L’incidenza era di 1.531,5 il giorno prima, 1.723,8 una settimana fa e 1.174,1 casi un mese fa.

Le autorità sanitarie tedesche hanno segnalato 74.053 nuove infezioni all’Rki, l’agenzia governativa di controllo delle malattie infettive, nelle ultime 24 ore, rispetto alle 111.224 di una settimana fa. Secondo i dati, 42 morti sono stati segnalati nelle ultime 24 ore, rispetto ai 49 di una settimana fa.