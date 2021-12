Covid, il bollettino di oggi 10 dicembre: 20.497 positivi, ma scende il tasso di positività

Salgono i positivi ma scende il tasso di positività. Oggi venerdì 10 dicembre, in Italia, sono stati riscontrati 20.497 casi di Covid, i morti nelle ultime 24 ore sono stati 118 i morti, Dati insalita rispetto a ieri, quando i positivi sono stati 12.527 e 79 i morti. A differenze delle precedenti 24 ore sono stati processati molti tamponi in più.

Ieri, per via della festa dell’Immacolata, erano stati 312.828, nelle ultime 24 ore invece 716.287, tra tamponi molecolari e antigenici. Il tasso di positività ha registrato una netta discesa: oggi è al 2,86%, ieri era al 4%. Per quanto riguarda l’occupazione di posti letto, sono 5 in più quelli in terapia intensiva, per un totale di 816, mentre 6.483 sono ricoverati in area medica, 150 in più rispetto a ieri.

Per quanto riguarda il Lazio, l’assessore alla sanita laziale, Alessio D’Amato, fa sapere che “oggi su 17.294 tamponi molecolari e 36.895 tamponi antigenici per un totale di 54.189 tamponi, si registrano 1.871 nuovi casi positivi (+495). Sono 13 i decessi (+3), 786 i ricoverati (+9), 110 le persone nelle terapie intensive (-4) e +928 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,4%. I casi a Roma città sono a quota 861″.