Covid Italia, Rt e incidenza in leggero aumento: ricoveri stabili

(Adnkronos) – Rt e incidenza Covid in leggero aumento in Italia nell’ultima settimana. E’ quanto emerge dai dati preliminari del monitoraggio della Cabina di regia ministero della Salute-Iss. L’indice di trasmissibilità (Rt) basato sui casi con ricovero ospedaliero al 12 dicembre “è sotto la soglie epidemica, pari a 0,96 (0,93–0,99), in aumento rispetto alla settimana precedente (Rt 0.80)”, l’incidenza di casi Covid-19 diagnosticati e segnalati nel periodo 14-20 dicembre “è pari a 103 casi per 100mila abitanti, in aumento rispetto alla settimana precedente (94 casi per 100mila abitanti nella settimana), infine l’occupazione dei posti letto in area medica “è pari a 11,8% (7.360 ricoverati), sostanzialmente stabile rispetto alla settimana precedente (11,9%)” mentre “è in lieve aumento l’occupazione dei posti letto in terapia intensiva, pari a 3,1% (276 ricoverati) rispetto alla settimana precedente (2,7%)”.

L’incidenza più elevata è stata riportata nella Regione Abruzzo (224 casi per 100mila abitanti) e la più bassa in Sicilia (3 casi per 100mila).