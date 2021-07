Sono 140 i nuovi contagi da Covid-19 rilevati oggi, 3 luglio, in Lombardia su 40.074 tamponi eseguiti. Lo riporta il bollettino diramato dal ministero della Salute. Tre i decessi, all’indomani della giornata che ha registrato zero vittime. Dall’inizio dell’emergenza, i decessi ufficiali per Covid in Lombardia sono 33.785.