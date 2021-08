Covid Lombardia oggi, 768 contagi e 2 morti: bollettino 11 agosto

Sono 768 i nuovi contagi da Covid-19 in Lombardia, secondo il bollettino della Regione diffuso oggi, 11 agosto. 36.816 i tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 2%. Stabile a 35 il numero dei pazienti in terapia intensiva. Crescono di 11, invece, i ricoverati nei reparti Covid ordinari, oggi 294. Nelle ultime 24 ore sono morte 2 persone, per un totale di 33.845 decessi in Lombardia da inizio pandemia.

Sono 249 i nuovi casi di Covid-19 in provincia di Milano, di cui 107 nella città capoluogo. Seguono le province di Varese, con 94 contagi, e di Brescia, a +90. I nuovi positivi sono 48 in provincia di Mantova, 46 a Bergamo e Monza e Brianza, Cremona ne registra 43, Como 36 e Pavia 33. Incrementi minori nelle province di Lodi (+18), Sondrio (+14) e Lecco (+8).