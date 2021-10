Covid oggi Basilicata, 26 contagi e 1 morto: bollettino 2 ottobre

Sono 26 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 2 ottobre. Si registra inoltre un altro morto. 979 i tamponi molecolari effettuati. La persona deceduta risiedeva a Oppido Lucano. I lucani guariti o negativizzati sono 62. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 36 (-2) di cui 1 (-1) in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 1.209 (-37).

Per la vaccinazione, sono state effettuate 1.193 somministrazioni ieri. Finora 421.718 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (76,2 per cento del totale della popolazione residente) mentre 378.133 hanno completato il ciclo vaccinale (68,3 per cento), per un totale di 799.581 somministrazioni effettuate. Le percentuali più alte si registrano nella fascia di età 70-79 anni con il 96,7 per cento di prime dosi somministrate e con il 92,4 per cento di completamento del ciclo vaccinale.

A partire da lunedì verranno somministrate le terze dosi del vaccino agli over 80 e ai cosiddetti ultrafragili. I cittadini potranno recarsi direttamente presso i punti vaccinali, presentando la tessera sanitaria. Gli over 80 che sono stati vaccinati a domicilio saranno invece contattati dalle rispettive Asl di appartenenza.