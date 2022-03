(Adnkronos) – Sono 5.189 i nuovi contagi da covid in Campania secondo il bollettino di oggi, 12 marzo. Si registrano inoltre altri 3 morti. 32.555 i test effettuati in 24 ore.. Negli ospedali della regione sono 28 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 544 quelli ricoverati in reparti di degenza.