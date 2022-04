Covid oggi Italia, Rezza: “Elevata circolazione virale, prudenza”

(Adnkronos) – “Questa settimana si assiste ad una leggera inversione di tendenza. Il tasso di incidenza cala lievemente, siamo intorno a 776 casi Covid-19 per 100mila abitanti, e anche l’Rt tende lievemente a diminuire, però è sempre alto: 1,15. Quindi ben al di sopra dell’unità. Il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva è rispettivamente al 15,5% e al 4,7%, per cui tendenzialemente stabile rispetto alla settimana precedente”. Così il direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, nel video di commento al monitoraggio settimanale Covid-19 Istituto superiore di sanità-ministero della Salute.

“Data l’elevata velocità di circolazione virale, è bene mantenere dei comportamenti ispirati alla prudenza e soprattutto è essenziale completare il ciclo vaccinale con una dose di richiamo per chi non l’avesse ancora fatto”, rimarca Rezza.

“Ricordiamo – sottolinea – che è raccomandata una seconda dose booster” del vaccino anti-Covid “per coloro che abbiano più di 80 anni, siano ospiti di Rsa, o abbiano tra i 60 e i 79 anni ma caratterizzati da elevata fragilità”.