Covid oggi Lombardia, 1.409 contagi e 5 morti: bollettino 16 novembre

Sono 1.409 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 16 novembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 5 morti, per un totale di 34.248 dall’inizio della pandemia. I tamponi effettuati, sono stati 149.006, per un indice di positività dello 0,9% Negli ospedali lombardi sono ricoverate 524 persone, 64 in più di ieri, e in terapia intensiva 51, una in più di ieri.

Sono 488 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Milano, di cui 199 a Milano città. I nuovi positivi a Bergamo sono 82, a Brescia 173, a Como 65, a Cremona 62, a Lecco 28, a Lodi 41, a Mantova 65, a Monza e Brianza 172, a Pavia 54, a Sondrio 14 e a Varese 121.