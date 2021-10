Covid oggi Lombardia: 457 contagi e 4 morti: bollettino 20 ottobre

Sono 457 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 20 ottobre, secondo i dati Covid del bollettino della Regione. I morti sono 4 e portano il totale da inizio pandemia a quota 34.130. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 100.312 tamponi, con un tasso di positività dello 0,4%. Diminuiscono i ricoverati nei reparti (-3), che ammontano a 280 in tutto. I pazienti Covid in terapia intensiva oscillano sempre intorno agli stessi numeri: oggi sono 55, due in più rispetto a ieri.

I nuovi casi in provincia di Milano sono 125 di cui 45 in città. Numeri più contenuti nelle altre province: a Bergamo sono 57, a Brescia 46, a Como 23, a Varese 45. La provincia di Cremona ne conta 22, Lecco 11, Lodi 18, Mantova 15, Monza 17, Pavia 39 e Sondrio 12.