Covid oggi Svizzera, oltre 4mila contagi e 6 morti in 24 ore

Covid in Svizzera , sono stati 4.297 i contagi e 6 i morti nelle ultime 24 ore. I nuovi ricoveri per complicanze, dovute al Coronavirus, sono state 76. Nell’arco di due settimane, il numero totale di infezioni è stato 42.985. I casi per 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni sono stati 493,55. Nel corso delle ultime 24 ore sono stati trasmessi i risultati di 33.224 test. Il tasso di positività è del 12,93%. Le persone ricoverate sono 26. Nei Grigioni le nuove infezioni contabilizzate da ieri sono 107. Una persona è morta. In ospedale si trovano 30 persone in cura per Covid-19.

Il Paese di 8,5 milioni di abitanti, la Svizzera ha finora completamente vaccinato il 64,95% della popolazione. Dall’inizio della pandemia, 923.037 casi di Covid-19 sono stati confermati in Svizzera e nel Liechtenstein. In totale si contano 10.964 decessi e il numero di persone ospedalizzate si attesta a 34.450.