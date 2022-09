Covid, Pfizer-BioNTech: “Vaccini Omicron 4-5 a Ue prima inverno”

(Adnkronos) – Il via libera dell’Agenzia europea del farmaco Ema al vaccino bivalente di Pfizer-BioNTech mirato contro Omicron 4 e 5, “segna un’altra pietra miliare nella lotta globale in corso contro Covid-19, rafforzando le nostre difese, mentre ci prepariamo per l’autunno e l’inverno con una potenziale maggiore esposizione al virus”. Lo dichiara Albert Bourla, presidente e amministratore delegato dell’americana Pfizer, commentando l’ok dell’ente regolatorio Ue a Comirnaty* Original/Omicron BA.4-5. “Se la Commissione europea seguirà la raccomandazione del Chmp”, il Comitato per i medicinali a uso umano dell’Ema, “i residenti Ue avranno accesso ai vaccini adattati prima dell’inizio della stagione invernale”, ha aggiunto Ugur Sahin, Ceo e co-fondatore della tedesca BioNTech.